Ученые нашли признаки приближающейся смерти

Предчувствовать свою кончину могут не только тяжелобольные люди, но и совершенно здоровые.

Американские медики проанализировали несколько тысяч историй болезни умерших пациентов, в том числе внезапно, и доказали, что большинство из них действительно готовились к смерти. Предчувствовать свою кончину могут не только тяжелобольные люди, но и совершенно здоровые.Американские медики проанализировали несколько тысяч историй болезни умерших пациентов, в том числе внезапно, и доказали, что большинство из них действительно готовились к смерти.

Это проявлялось в том, что они стремились привести в порядок свои дела, испытывали тревогу и впадали в депрессию, что могло быть вызвано гормональными изменениями.



Другие исследователи пошли еще дальше и разработали специальную систему тестов, которые в прошли 80 мужчин и женщин в возрасте от 65 до 91 года. Спустя год около половины из них скончались, и ученые сравнили их результаты с теми, кто остался жив.



Оказалось, что безвременно ушедшие люди были менее склонны к самоанализу, проявляли низкую активность и агрессию, а осознание приближающейся смерти появлялось у них примерно за год.



Ранее выяснилось, как пользователи соцсетей воспринимают смерть своих «френдов».