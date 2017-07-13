Умные люди чаще тревожатся

Ум и образованность во многих культурах традиционно считаются не только большим преимуществом, но и источником определенных эмоциональных проблем. «Горе от ума», «многие знания — многие печали», «счастье в неведении», — такая мысль находит отражение в целом ряде фразеологизмов и устойчивых выражений. Тем не менее, до недавнего времени не существовало научных подтверждений того, что между нервозностью и развитым интеллектом существует какая-то связь. Ум и образованность во многих культурах традиционно считаются не только большим преимуществом, но и источником определенных эмоциональных проблем. «Горе от ума», «многие знания — многие печали», «счастье в неведении», — такая мысль находит отражение в целом ряде фразеологизмов и устойчивых выражений. Тем не менее, до недавнего времени не существовало научных подтверждений того, что между нервозностью и развитым интеллектом существует какая-то связь.

ЕСЛИ ВЫ ЧАСТО ИСПЫТЫВАЕТЕ ЧУВСТВО ТРЕВОГИ, НИЧЕГО СТРАШНОГО: возможно, это лишь признак развитого интеллекта. Такая мысль уже давно витает в воздухе: само существование поговорки «меньше знаешь — крепче спишь» говорит о том, что высокий уровень образования влечет за собой появление новых переживаний. Но недавно этот факт впервые получил научное подтверждение.



В рамках своего недавнего исследования группа специалистов из Университета МакЭван (США) и Университета Лейкхед (Канада) под руководством психолога Александра Пенни проанализировала ответы более чем 100 студентов, попросив их рассказать о том, как часто и как сильно они волнуются. Ученые обнаружили, что студенты с наибольшим уровнем тревоги — например, те, кто соглашался с утверждениями вроде «я постоянно о чем-то беспокоюсь» — завоевали самые высокие баллы в ходе устного теста оценки интеллекта.



Утверждение о том, что мнительные люди нередко оказываются более быстрыми и сообразительными, укрепляет и другой необычный эксперимент, который в 2012 году провели психологи Тсачи Айн-Дор и Ургад Тал из Междисциплинарного центра в Герцлии (Израиль). Они подвергли короткому стрессу 80 студентов, согласившихся на участие в тесте. Айн-Дор и Тал попросили участников оценить серию художественных работ, представленных в рамках специальной компьютерной программы, — однако эта задача существовала только для прикрытия. Рассматривая картины, каждый студент «случайно» активировал «смертельно опасный компьютерный вирус» (что, разумеется, на самом деле происходило автоматически). После этого в дело вступала актриса, исполнявшая роль лаборанта, которая в панике просила его найти службу поддержки.



Участники эксперимента предпринимали попытки вызвать системного администратора, но тут в дело вступали другие актеры. В холле на них набрасывался человек, якобы проводивший соцопрос, и тут же другой человек ронял огромную стопку бумаг прямо у них перед носом. Чем больше тревоги выказывали испытуемые, тем более склонны они были к тому, чтобы полностью сосредоточиться на устранении вируса. «Мы обнаружили, что люди, которые испытывали беспокойство, больше сопротивлялись попыткам задержать их на пути к технической службе; они оказались бдительнее и продемонстрировали эффективность своего поведения», — рассказывают специалисты.



В других своих исследованиях Айн-Дор и Тал смогли доказать, что тревожные люди ощущают угрозу раньше, чем их более уравновешенные товарищи, — даже если речь идет о запахе дыма. По мнению ученых, если вы постоянно беспокоитесь, вы, скорее, «караульный», чем «комок нервов». Другая научная работа, проведенная психиатром SUNY Downstate Medical Center (США) Джереми Копланом совместно с коллегами, позволила проверить это утверждение не только в случае обычных участников, но и в случае людей, страдающих тревожным расстройством. Ученые обнаружили, что у пациентов с тяжелыми симптомами этого заболевания IQ был выше, чем у тех, чьи симптомы оказались выражены слабее.



Мысль о том, что беспокойные люди ведут себя благоразумнее остальных, и впрямь заслуживает доверия: тревожный разум — это ищущий разум, и умные люди обнаруживают исключительную подвижность когнитивных процессов, поскольку подчас рассматривают каждую ситуацию с разных точек зрения, замечая плюсы и минусы. «Возможно, люди с более развитым интеллектом способны видеть элементы прошлого и будущего очень детально, что подкрепляет процессы анализа и переживания», — пишет в своей работе Александр Пенни. Это соотношение — если оно и впрямь существует — работает в обоих направлениях. Предрасположенные к тревоге дети нередко ведут себя на уроках более внимательно и прилежно, — что, разумеется, в результате повышает уровень их интеллекта. А умным людям, в свою очередь, легче найти повод поволноваться.



Американский психотерапевт Джонатан Алперт, который живет и работает на Манхэттене, говорит, что человек, который боится летать на самолете, способен создавать в своем воображении самые немыслимые сценарии катастрофы. Алперт уверен, что тревога — это форма активного внимания. По его словам, пациент с аэрофобией перед полетом может отметить даже то, что механик в аэропорту выглядел уставшим и мог недостаточно тщательно проверить двигатели самолета. По мнению коллеги Алперта, психотерапевта из Лос-Анжелеса Аллена Вагнера, если к тревоге в этом случае добавить реалистический взгляд на вещи, беспокойство может стать основой для стратегии предотвращения катастроф.



Утилитарное восприятие тревоги, тем не менее, противоречит результатам ряда исследований, показавших, что это чувство плохо сказывается на работе разума. Например, наивысший уровень IQ, который продемонстрировали пациенты с тревожным расстройством в рамках тестов Коплана, соответствовал самому низкому уровню, который показали участники контрольной группы, менее склонные к волнению. По мнению психолога Американского института поведенческих исследований и технологий, чем умнее человек, тем он спокойнее. «Разумеется, из этого правила есть исключения, но базовая мысль выглядит очень логично, — говорит он. — И объяснение тут довольно простое: когда мы нервничаем, нам трудно мыслить ясно».



И все же, это не отменяет подозрений, что привычка нервничать связана с интеллектуальным преимуществом. Многие блестящие ученые — Никола Тесла, Чарльз Дарвин, Курт Гедель, — страдали от тревожных мыслей. Авраам Линкольн, несмотря на всю свою авторитетность, также был очень чувствительным человеком и говорил, что обладает «нервозным темпераментом естественной природы». А Эдвард Мунк рассказывал, что образ, который позже лег в основу знаменитой картины «Крик», возник у него в ходе панической атаки. Тогда художнику показалось, что небо стало кроваво-красным. «Я стоял на месте и дрожал от сильнейшего чувства тревоги, ощущая, как бесконечный крик сотрясает природу», — говорил Мунк.



Конечно, вне зависимости от уровня развития творческих способностей, опасения повышают шансы избежать возможной угрозы. Подчас лучше быть тревожным и готовым к действию, чем спокойным и мертвым. Так что, когда в следующий раз кто-нибудь не вовремя посоветует вам расслабиться, объясните ему, что у нервозности есть свои достоинства. Беспокойный нрав может оказаться стратегическим преимуществом — или признаком высокого IQ. Это, разумеется, не означает, что нужно раскачивать себя до состояния паранойи, — и все же, тревожностью вполне можно похвастать. В конечном итоге, с этим качеством вы точно не рискуете пасть жертвой чрезмерной самоуверенности.