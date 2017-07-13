Открытие: употребление кофе существенно продлевает жизнь

Предыдущие исследования показали, что кофе полезен для здоровья. Этот напиток помогает похудеть, повышает работоспособность, снижает риск диабета и деменции. Оказывается, еще кофе увеличивает продолжительность жизни, рассказывает Zee News. Предыдущие исследования показали, что кофе полезен для здоровья. Этот напиток помогает похудеть, повышает работоспособность, снижает риск диабета и деменции. Оказывается, еще кофе увеличивает продолжительность жизни, рассказывает Zee News.

В исследовании приняли участие 180000 добровольцев. Исследователи установили: люди, которые выпивали чашку кофе в день, умирали раньше срока на 12% реже, чем те, кто не пил кофе. У участников, выпивавших 2-3 чашки кофе в день, риск преждевременной смерти оказался снижен на 18%.



Специалисты отмечают, что жизнь продлевал кофе и с кофеином, и без. Кроме того, этническая принадлежность добровольцев не влияла на результаты. Ученые пока не знают, какие именно компоненты кофе являются ключом к долгой жизни. Однако исследователи советуют людям включить кофе в свой рацион.