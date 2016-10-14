Ученые произвели новое открытие в нейробиологии

Нервы, которые мы испытываем вследствие какого-либо нервирующего состояния или явления, являются не более чем “марионетками”, заложенными в определенных отделах нашего головного мозга. Однако группа талантливых ученых из Университета Рокфеллер сумела обнаружить ключевую молекулу в одном из отделов мозга, которая отвечает за механизм успокоения нервов – но загвоздка кроется в том, что эта молекула снижает тревожность исключительно у мужчин. Как говорит Натаниэль Хайнтц, руководитель проекта и глава Лаборатории молекулярной биологии при университете, “это крайне интересный и необычный феномен, ведь данная молекула представлена в одинаковом количестве в женском и мужском мозгу”.

Ученые проводили эксперименты на мышах, в ходе которых удалось установить, что так называемый кортикотропин – специальный белок в мозгу – вырабатывает при стрессовом состоянии спаренный белок под индексом CRHBP, который и уменьшает тревожность у мышей. Ранее ученые под руководством Хайнтца также проводили аналогичные эксперименты для того, чтобы ответить на вопрос о том, по какой схеме и каких условиях происходит уменьшение тревожности.Они установили, что окситоцин влияет на уровень стресса, уменьшая его, однако так и не смогли ответить на данный вопрос. Серия недавних экспериментов группы ученых над мышами показала, что в мозгу самок и самцов происходят одинаковые нейронные процессы, однако благодаря неким обстоятельствам в этих нейронных связях, окситоцин в мозгу мышей-самцов провоцирует уменьшение самого уровня стресса, в то время как мозг мышей-самок активизирует социальную активность.Ученые использовали современные технологии оптогенетики для определения того, как определенные триггеры в мозгу мышей влияют на повышение и понижение уровня стресса – во всех случаях ключевым фактором остается наличие белка CRHBP, который действует по-разному в мозгу мышей-самок и мышей-самцов.