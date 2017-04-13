4 самых интересных научных фактов о татуировках по данным tattookiev.com

Искусство татуировки с каждым днем становится все более популярным. Поклонники только и ждет, когда смогут, наконец, решиться на татуировку, их становится все больше. Именно из-за такой популярности психологи и ученые также обратили внимание на модное веяние. Тем, кто посещал тату-салон tattookiev.com, мастера рассказывали разные интересные особенности о том, как влияет татуировка на человека. Вэтой статье Вы узнаете о некоторых из них.

1. К примеру, специалисты университета в Алабаме проводили многочисленные исследования о том, влияет ли татуировка на иммунитет ее владельца. Было обнаружено, что связь имеется. Ученые взяли пробы татуированных людей и определили уровень стрессового гормона, то есть кортизола, а также иммуноглобулин А, который показывает иммунитет. Чем больше на теле человека нанесено рисунков, тем выше у него иммунитет. Организм может сопротивляться инфекциям еще больше и лучше, ведь он при создании татуировок закаляется.



2. Психологи постоянно обращают внимание на новые стили татуировок и проводят собственные исследования в данной области. Оказалось, что татуированные люди намного более эмоциональные. Специалисты изучили данные около пятисот человек, а потом поняли, что именно люди с татуировками стараются демонстрировать свои эмоции окружающим и выставлять их на всеобщее обозрение. Также они более склонны к агрессивному поведению, чем остальные. Однако происходит это только словесно, физически татуированные люди проявлять агрессию практически не способны.



3. Французские специалисты обратили пристальное внимание на красивых девушек с нательными изображениями. Они собрали около шестидесяти молодых особ с татуировками. Все девушки летом прогуливались в купальниках на пляже. Ну а те красотки, которые являлись обладательницами татуировок, вызывали наибольший интерес у молодых людей противоположного пола. Именно с ними постоянно старались познакомиться парни. Все молодые люди единогласно при опросе подтвердили, что считают наиболее популярными и привлекательными именно татуированных девушек. Они выглядят наиболее загадочно и таинственно.



4. Естественно, психологи изучили влияние татуировок на самооценку людей. Все опросы подтвердили, что те люди, которые решились сделать татуировку, усовершенствовали свою жизнь. Человек с татуировкой ощущает себя более привлекательным и успешным, готов изменить собственную жизнь к лучшему.



Главное посетить настоящего профессионала своего дела и сделать так, чтобы татуировка получилась качественной и актуальной.