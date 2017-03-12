В водах Днепра обнаружили необычный вид крабов

В Днепре было выявлено несколько видов, мигрировавших в Украине из Голландии, Китая и других регионов мира, среди которых необычный мохнаторукий краб.

мохнаторукий краб

Ученые Днепровского госуниверситета в аграрно-экономической сфере обнаружили в водах Днепра мохнаторуких крабов, которые мигрировали сюда из Китая. Более того, ранее были обнаружены даже плотоядные пираньи.В последнее время в воды Днепра с помощью плавательных средств и миграций попадают необычные водяные жители. Среди необычных последних находок - мохнаторукий краб из Китая, голландские крабы и даже плотоядные пираньи. Они попадают сюда как благодаря миграции, так и цепляясь за корабли.Эти находки, отмечают ученые, указывают на критические проблемы в экологии и климатологии. В связи с этим животные и птицы выбирают новые ареалы обитания.