В водах Днепра обнаружили необычный вид крабов
Автор: Mega
Просмотров: 73
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Категория: Интересные факты и события
Дата: 12-03-2017, 14:44
В водах Днепра обнаружили необычный вид крабов
мохнаторукий крабмохнаторукий крабВ Днепре было выявлено несколько видов, мигрировавших в Украине из Голландии, Китая и других регионов мира, среди которых необычный мохнаторукий краб.
Ученые Днепровского госуниверситета в аграрно-экономической сфере обнаружили в водах Днепра мохнаторуких крабов, которые мигрировали сюда из Китая. Более того, ранее были обнаружены даже плотоядные пираньи.

В последнее время в воды Днепра с помощью плавательных средств и миграций попадают необычные водяные жители. Среди необычных последних находок - мохнаторукий краб из Китая, голландские крабы и даже плотоядные пираньи. Они попадают сюда как благодаря миграции, так и цепляясь за корабли.

мохнаторукий крабмохнаторукий краб


Эти находки, отмечают ученые, указывают на критические проблемы в экологии и климатологии. В связи с этим животные и птицы выбирают новые ареалы обитания.

Днепр животные
Просмотров: 73
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