В особняке с привидениями нашли комнату, которая была заперта 110 лет

Особняк Уильяма Винчестера В США команда специалистов, работающая над сохранением исторического облика особняка Винчестеров, обнаружила в доме спрятанную комнату, в которую 110 лет не ступала нога человека, сообщает издание The Daily Star.



Особняк принадлежал вдове Уильяма Винчестера – изобретателя известной винтовки. Сара Винчестер поселилась в этом доме после смерти мужа и дочери.



Женщина боялась, что ее будут преследовать призраки людей, убитых из созданного ее мужем оружия. Она обратилась за помощью к медиумам, которые посоветовали ей бесконечно строить этот дом, чтобы он стал прибежищем для душ погибших.



Именно этим Сара и занялась. Она не нанимала архитектора, поэтому внутренняя организация дома была очень хаотичной: двери, которые никуда не вели, лестницы со ступеньками разных размеров и окна, из которых видны другие комнаты. Всего в доме 161 комната, 10 тысяч окон, 2 тысячи дверей и 47 каминов.



Однако теперь выяснилось, что еще не все секреты дома раскрыты. Во время работ по поддержанию состояния особняка специалисты наткнулись на спрятанную комнату. Стало известно, что Сара забаррикадировала ее после того, как застряла там во время землетрясения в 1906 году. В комнате нашли множество предметов, в том числе фисгармонию, викторианскую софу, манекен, швейную машинку и картины.



Сейчас дом функционирует в качестве достопримечательности и открыт для туристов.