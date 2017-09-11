Как выбрать хороший университет в Польше

На сегодняшний день наличие высшего образования является признаком сознательности молодежи. Окончив школу, большинство ребят начинают задумываться над тем, в какое учебное заведение отправиться для получения новых знаний и навыков. По статистике, рассмотрение ВУЗов начинается еще до окончания школы, так как процедура поступления занимает кое-какое время. Сбор документов, выбор университета, специальности и города для учебы, - все это ложится на плечи абитуриента.