Как выбрать хороший университет в Польше

На сегодняшний день наличие высшего образования является признаком сознательности молодежи. Окончив школу, большинство ребят начинают задумываться над тем, в какое учебное заведение отправиться для получения новых знаний и навыков. По статистике, рассмотрение ВУЗов начинается еще до окончания школы, так как процедура поступления занимает кое-какое время. Сбор документов, выбор университета, специальности и города для учебы, - все это ложится на плечи абитуриента.
Обучение за границей имеет ряд преимуществ: инновационные методики преподавания, высокая степень подготовки специалистов, квалифицированный педагогический состав и возможность обучаться на льготной основе. Абсолютно все польские университеты ежегодно распахивают свои двери перед иностранными абитуриентами из Украины, Белоруссии, Молдавии и других европейских стран. Ребятам открываются невероятные возможности, которыми они могут воспользоваться без особых усилий. Узнать, какие университеты Польши предлагают обучение для украинцев, вы сможете на официальном сайте компании Моя Эдукация.
На территории Польши работает более полутысячи учебных учреждений. Среди них вы найдете государственные и частные высшие учебные заведения, профильные техникумы, лицей и колледжи. ВУЗы Польши работают по единой схеме: изначально студент получает степень бакалавра, затем – магистра. Те, кто желает продолжить обучение, могут поступить на второе высшее и получить дополнительную специальность.
Процесс выбора университета заключается в подборе идеально комфортного места, в котором студент будет обучаться на протяжении 4-6 лет. Учитываются такие факторы, как расположение города, его отдаленность от родины, развитость и перспективность. Несомненно, большинство абитуриентов отдают предпочтение таким мегаполисам, как Варшава, Познань, Краков, Лодзь и Вроцлав. Соответственно выбираются наиболее престижные ВУЗы: Варшавский и Вроцлавский Политехнический, Ягеллонский университет в Кракове и Университет имени А. Мицкевича в Познани.
Международный проект «Мojaedukacja» сотрудничает со всеми университетами Польши, благодаря чему процесс поступления становится проще. Порой выбрать оптимальное место для учебы за рубежом крайне проблематично, чему виной их огромное разнообразие. Если вы не можете определиться с выбором, обратитесь к менеджерам компании, и они расскажут вам самые важные аспекты. Перед подачей документов вам представиться возможность посетить интересующие вас университеты. Ознакомительные поездки созданы для того, чтобы абитуриенты смогли оценить условия проживания, подробно ознакомиться с предлагаемыми специальностями и узнать условия льготного обучения.
На территории Польши работает более полутысячи учебных учреждений. Среди них вы найдете государственные и частные высшие учебные заведения, профильные техникумы, лицей и колледжи. ВУЗы Польши работают по единой схеме: изначально студент получает степень бакалавра, затем – магистра. Те, кто желает продолжить обучение, могут поступить на второе высшее и получить дополнительную специальность.
Процесс выбора университета заключается в подборе идеально комфортного места, в котором студент будет обучаться на протяжении 4-6 лет. Учитываются такие факторы, как расположение города, его отдаленность от родины, развитость и перспективность. Несомненно, большинство абитуриентов отдают предпочтение таким мегаполисам, как Варшава, Познань, Краков, Лодзь и Вроцлав. Соответственно выбираются наиболее престижные ВУЗы: Варшавский и Вроцлавский Политехнический, Ягеллонский университет в Кракове и Университет имени А. Мицкевича в Познани.
Международный проект «Мojaedukacja» сотрудничает со всеми университетами Польши, благодаря чему процесс поступления становится проще. Порой выбрать оптимальное место для учебы за рубежом крайне проблематично, чему виной их огромное разнообразие. Если вы не можете определиться с выбором, обратитесь к менеджерам компании, и они расскажут вам самые важные аспекты. Перед подачей документов вам представиться возможность посетить интересующие вас университеты. Ознакомительные поездки созданы для того, чтобы абитуриенты смогли оценить условия проживания, подробно ознакомиться с предлагаемыми специальностями и узнать условия льготного обучения.