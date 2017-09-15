Ученые объявили некрасивых мужчин лучшими любовниками

Дмитрий Истров

Специалисты провели опрос среди 113 недавно поженившихся пар, проживающих в Техасе. Возраст всех участников исследования составлял чуть меньше 30 лет. Специалисты оценили по фотографиям красоту добровольцев (впрочем, стоит отметить, что конкретные критерии оценки при этом не приводятся), а также спросили их, как много внимания они уделяют собственному внешнему виду. Наконец, участников спросили, насколько счастливыми они себя ощущают в браке.По словам учёных, пары, в которых женщина была более красивой, чем мужчина, оказались заметно счастливее. Специалисты считают, что красивые мужчины слишком полагаются на свою внешность как единственный необходимый козырь, в то время как те, кто осознаёт, что их внешность далека от идеала, пытаются чаще радовать своих жён каким-то ещё образом — к примеру, уделять больше внимания тому, чтобы доставить им удовольствие в постели, дарить подарки или брать на себя больше работы по дому. Такое поведение позволяет женщине чувствовать себя счастливой и осознавать, что её ценят, а это, в свою очередь, служит основой для укрепления отношений.Более того, жёны «слишком» красивых мужей, по словам исследователей, чаще развивают комплексы, касающиеся их собственной внешности, что может, в том числе, привести к нарушениям пищевого поведения. Таким образом, по мнению учёных, красота мужчины, пусть это и может показаться немного парадоксальным, в конечном счёте больше мешает, чем помогает выстраиванию долгосрочных отношений.Научную работу, написанную по итогам исследования, специалисты опубликовали в издании Body Image.