Групповая память работает хуже, чем индивидуальная

Автор: Кирилл Стасевич



Источник: nkj.ru

Работа в группе, хотя и не позволяет запомнить всё, тем не менее, тренирует память. (Фото janeb13 / pixabay.com.)Кажется, что коллективная память и вместительнее, и надёжнее, чем индивидуальная. Однако на самом деле всё наоборот – существуют десятки психологических исследований, согласно которым в группе наша память работает хуже, чем когда мы одни пытаемся что-то вспомнить.Психологи из Ливерпульского университета опубликовали в Psychological Bulletin мета-аналитический обзор работ, посвящённых «коллективному подавлению памяти». Основной смысл экспериментов здесь прост: людям дают некий материал для изучения, которые они прорабатывают либо вместе, либо поодиночке, а потом проверяют, что отложилось в голове у тех, кто работал коллективом, и у тех, кто работал индивидуально.Необходимо подчеркнуть, что коллективную память сравнивают не с единичной, но с суммой отдельных индивидуальностей: например, если с одной стороны была группа из четырёх человек, то их общую память сопоставляют с тем, что удалось запомнить другим четырём людям, которые ту же информацию пытались запомнить порознь друг от друга. Конкретные параметры здесь могут быть различны: например, участники эксперимента могут знать друг друга, а могут не знать, материал для запоминания может быть структурирован или не структурирован и т. д.Мета-анализ позволяет определить, насколько данные разных работ на одну и ту же тему соответствуют друг другу, согласуются ли с какой-нибудь теорией или гипотезой и есть ли тут какие-то нюансы, на которые авторы каждого отдельного исследования не обратили внимания. В данном случае, как пишут Стефани Марион (Stephanie Marion) и Крейг Торли (Craig Thorley), всё друг с другом согласуется – «коллективное подавление памяти» действительно имеет место.Психологический механизм у него следующий: разные люди по-разному вспоминают то, что запомнили, кто-то – последовательно от начала до конца, кто-то, наоборот, движется с конца, то есть от того, что запомнил последним, к началу – к той информации, которая отложилась в памяти первой; понятно, что есть и другие способы «вспомнить всё».И вот, когда несколько людей начинают вспомнить один и тот же материал вместе, общаясь друг с другом, их способы вспоминания входят в противоречие друг с другом и мешают друг другу: грубо говоря, пока один пытается вспомнить то, что было в начале, ему сообщают информацию о том, что было в конце, и в результате в голове возникает непреодолимый блок.Попутно удалось заметить, что в больших группах общая память работает хуже, чем в малых (что, наверно, вполне очевидно), и что если группа состоит из родственников и друзей, то их групповая память работает эффективнее, нежели среди тех, кто друг друга вообще не знает.И, наконец, самое любопытное: у тех, кто поработал в группе, собственная память в дальнейшем работает лучше. Человек в любом случае что-то забывает, но в коллективе ему обязательно об этом напомнят. Так что пусть с точки зрения результата – то есть объёма «вспомненной» информации – единая группа проигрывает сумме индивидуальностей, но вот для персональной памяти групповая работа явно идёт на пользу.